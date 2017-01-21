برشلونة يعتزم مكافأة إنييستا و تمديد عقدي راكيتيتش و شتيغن

يعتزم نادي برشلونة الإسباني مكافأة نجمه وقائده المخضرم #أندريس_إنييستا، على ما قدمه طوال مسيرته الكروية للنادي الكاتالوني، بالإضافة غلى تمديد عقود بعض اللاعبين.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية أن برشلونة قرر منح إنييستا، عقدًا مدى الحياة يحدد فيه اللاعب الوقت الذي يريد الاعتزال فيه، قبل أن يتقلد منصبا إداريا مع النادي.

وبحسب ما نقلت صحيفة إيلاف عن الصحيفة المقربة من أسوار النادي الكاتالوني، فإن إدارة برشلونة وعلى عكس ما كان متوقع قررت تقديم عقد مدى الحياة للاعب البالغ من العمر 32 عاما، وذلك بعدما كانت وسائل الإعلام ترشح تمديد عقد اللاعب لعام واحد فقط.

وقالت الصحيفة أيضا إن برشلونة يستعد لتجديد عقود بعض اللاعبين على غرار لاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش والحارس الألماني مارك تير شتيغن، فضلا عن سعيه لتقديم عرض جديد لنجم الفريق الأول الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي الكاتالوني ترى أن وضع كل من راكيتيتش البالغ من العمر 28 عاما، وشتيغن البالغ من العمر 24 عاما، متشابها حيث يتمتعان بصغر السن، وبالتالي فإن برشلونة يعتزم التجديد لهما بعقد طويل الأمد، وقد يمتد إلى عام 2022.

ووضعت الصحيفة بتقريرها حدا لكل الشائعات التي راجت مؤخرا في وسائل الإعلام الإسبانية حول قرب رحيل راكيتيتش بسبب خلافه المزعوم مع المدرب لويس إنريكيك.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن برشلونة يراهن على تير شتيغن باعتباره حارس الحاضر والمستقبل، لذلك كان قد فضل الاستغناء عن الحارس التشيلي كلاوديو برافو لمصلحة مانشستر سيتي الإنكليزي بدلاً منه.

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