بريطانيا : حملة ضد ظاهرة مشاهدة أفلام “ البورنو ” في وسائل النقل العامة

أطلقت الشرطة البريطانية حملة للقضاء على ظاهرة قيام ركاب القطارات ووسائل النقل العام الأخرى بمشاهدة أفلام خليعة “البورنو” على هواتفهم المتحركة، إثر تقارير تحدثت عن انتشار هذه الظاهرة بشكل واسع في الأماكن العامة بالمملكة المتحدة.

ودعت شرطة النقل البريطانية المسافرين وركاب القطارات والحافلات العامة إلى إعلامها فورًا عن أي شخص يقوم بمشاهدة مثل هذه الأفلام.

وأفادت صحيفة “مترو” البريطانية بحسب ما نقلت شبكة إرم نيوز ، أن الشرطة دعت الركاب، في بيان لها، إلى إرسال رسالة نصية على خدمة الرسائل الهاتفية السرية الخاصة بالشرطة.

وقال البيان :”في حال شعرت بالحرج أو الضيق تجاه شخص يشاهد أفلامًا جنسية في القطار أو وسائل نقل عامة أخرى عليك إعلام الشرطة فورًا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحملة تأتي في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن انتشار ظاهرة قيام ركاب القطارات بمشاهدة أفلام خليعة على هواتفهم المتحركة.

ونقلت عن متحدث باسم الشرطة قوله إن الأشخاص المتورطين سيتم إلقاء القبض عليهم ومعاقبتهم وفقًا للقوانين المتعلقة بالنظام العام.

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