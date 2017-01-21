تباين أداء الدولار بعد خطاب ترامب

انخفض الدولار في تعاملات متقلبة يوم الجمعة حيث رأى المستثمرون أن هناك القليل من الأسباب التي تجعلهم يراهنون كثيرا على العملة الأمريكية بعد خطاب الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب في حفل تنصيبه.

وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات لفترة وجيزة إلى مستويات هي الأدنى خلال الجلسة أثناء خطاب ترامب الذي تعهد فيه بأن يضع “أمريكا أولا” وهو ما جدد المخاوف بشأن بعض سياسات الحماية.

لكن الانخفاض كان متواضعا لأن ترامب لم يتطرق إلى سياسات تجارية أو اقتصادية بعينها.

وهبط الدولار أمام اليورو والين الياباني والجنيه الاسترليني بعدما حقق بعض المكاسب البسيطة في وقت سابق من يوم الجمعة.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الدولار الاسترالي والدولار الكندي والدولار النيوزيلندي وعملات معظم الدول الأخرى الكبرى المنتجة للسلع الأولية.

ونزل مؤشر الدولار 0.1 بالمئة وكان ارتفع نحو 3.5 بالمئة منذ فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني لكنه خسر أكثر من واحد بالمئة منذ بداية يناير كانون الثاني.

وارتفع البيزو المكسيكي 1.9 بالمئة أمام الدولار. (REUTERS)

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