تركيا : خفر السواحل يضبط 42 لاجئاً غير شرعي خلال محاولتهم الوصول إلى اليونان

ضبط خفر السواحل التركي، اليوم السبت، 42 مهاجرًا غير شرعي في ولاية جناق قلعة غربي البلاد خلال محاولتهم العبور إلى الجزر اليونانية بطريقة غير قانونية.

وأفاد مراسل الأناضول، أن خفر السواحل تلقى بلاغًا عن محاولة هجرة غير شرعية في منطقة “سيفريجه” ببلدة “أيواجيك” التابعة لجناق قلعة، ونفّذ عملية لإحباطها.

وتمكنت فرق خفر السواحل من القبض على 42 شخصًا يحملون جنسيات مختلفة خلال محاولتهم العبور إلى جزيرة “مديللي”(لسبوس) اليونانية على متن قارب مطاطي.

ونقلت الفرق المشاركة في العملية المهاجرين وبينهم سوريون وأفغانيون ومغربيون إلى مركز إعادة الأجانب في بلدة “أيواجيك” ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. (ANADOLU)

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