تعلم كيفية تحرير مساحة تخزينية إضافية على ” آي فون “

يعاني الكثير من مستخدمي #آي_فون من مشكلة تقلص المساحة التخزينية على أجهزتهم بعد فترة من الاستخدام نظراً للملفات المتنوعة التي يتم تخزينها على الهاتف.

وتتوفر 3 خطوات بسيطة لتحرير مساحة تخزينية إضافية على آي فون وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، نذكرها فيما يلي:

*الاعتماد على خدمات التخزين السحابي :

يُمكن للمستخدمين الاعتماد على خدمات التخزين السحابي المختلفة مثل دروب بوكس للاحتفاظ بالكثير من الملفات المخزنة على هواتفهم، بدلاً من تخزينها على الهاتف خصوصاً تلك التي لا يرغبون بالوصول إليها على أساس يومي، الأمر الذي يُساعد على الاستفادة من مساحة إضافية على الهاتف.

في حين يمكن للمستخدم الاستفادة من خدمة صور غوغل Google Photos التي تتيح الاحتفاظ بكافة صورك في مكان آمن لمدى الحياة وبدون حدود للسعة التخزينية.

*الاعتماد على مشغلات الموسيقى السحابية :

على الرغم من اعتماد المستخدمين على بعض خدمات التخزين السحابي للاحتفاظ بملفاتهم، إلا أنهم لا يقومون بحفظ الموسيقى عليها، نظراً لصعوبة تشغيلها مقارنة بالموسيقى المخزنة على الهاتف.

هناك العديد من التطبيقات التي تتيح للمستخدم تشغيل الموسيقى من خدمات التخزين السحابي بمرونة عالية بما في ذلك إنشاء قوائم التشغيل وغيرها، من بينها تطبيقي Music Edition Player وCloud Music.

*حذف التطبيقات والألعاب غير الضرورية :

يُفضل مراجعة التطبيقات والألعاب وإزالة غير المرغوب في استعمالها الآن.

فمثلاً لعبة مثل “بوكيمون غو” بمساحة تخزينية قرابة 300 ميغابايت، ولعبة “سوبر ماريو ران” بمساحة تزيد عن 200 ميغابايت.

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