تكاليف حفل تنصيب ترامب قد تكون الأغلى في التاريخ

قدرت السلطات الأمريكية تكاليف مراسيم تنصيب الرئيس الأمريكي #دونالد_ترامب في واشنطن امس الجمعة ، بنحو 200 مليون دولار.

وجاءت هذه التكاليف بناء على تقديرات مسؤولي التخطيط للاحتفالات التي ستستمر أسبوعا كاملا، ويجري تقاسم هذه التكاليف وفقا للأعراف البيروقراطية مع لجنة الكونغرس المختصة بحفلات التنصيب ولجنة التنصيب الرئاسية والحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والحكومات المحلية.

وتضم لجنة التنصيب الرئاسية الممولين الموالين لترامب مع المئات من الموظفين، وتقوم اللجنة بوضع الخطط المتوجبة لاحتفالات الأسبوع، بما في ذلك الحفل الذي يتبع أداء القسم الدستوري، وسلسلة الجلسات الخاصة بالرئيس مع إدارته المقبلة طبقاً لما اوردت قناة روسيا اليوم ، ويجري جمع المال من قبل عدد من ممولي القطاع الخاص لتغطية التكاليف.

وتعتبر لجنة الكونغرس الخاصة المكلفة بحفلات التنصيب، المسؤولة عن تنسيق مراسم أداء اليمين الدستوري ، وذلك خارج مبنى الكابيتول، بالإضافة إلى تغطية تكاليف مأدبة الغداء الافتتاحية التي تتبع القسم الدستوري، حيث خصص الكونغرس نحو 1.25 مليون دولار لهذه الاحتفالات.

يذكر أن مسؤولي تنفيذ القانون والاستخبارات يعملون منذ أكثر من عام لضمان أمن وأمان مراسم حفل التنصيب، وأشارت معلومات عن أن حوالي 28 ألف فرد من 13 ولاية، سيحضرون حفل التنصيب الرئاسي الذي يمتد على مدار أسبوع، وقد يكلف هذا الأمر الكثير من الأموال.

وتصل التكاليف الأمنية التي ستتولاها الحكومة الاتحادية إلى نحو 100 مليون دولار.

وسيكون من الصعب حاليا مقارنة هذه التكاليف مع المبالغ التي تم صرفها في حفلات التنصيب الماضية، ولكن قد يكون حفل تنصيب ترامب الأغلى من حيث التكلفة بفضل التضخم والعديد من العوامل الأخرى.

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