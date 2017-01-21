ثمانيني سعودي يتلقى مخالفة مرورية في مدينة لم يزرها منذ سنوات !

تلقى سعودي ثمانيني يسكن في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، رسالة مخالفة مرورية تطالبه بسداد 3 آلاف ريال، عن مخالفة قطع إشارة ضوئية في محافظة ينبع بمنطقة المدينة المنورة.

وقال أحد أبناء الثمانيني، إنهم فوجئوا بالمخالفة لعدة أسباب، أولها أن والدهم لم يغادر مدينة بريدة منذ سنوات، ولم تغادر سيارته التي لا يقودها غيره، كما أن ورقة المخالفة توضح أنه رصد ميداني وليس آليًّا مما يعني أن رجل أمن أو مرور استوقف المخالف أو تتبعه.

وأضاف الابن أن النظام الجديد الذي شدد على مخالفة قطع الإشارة يقضي بحجز المركبة والسائق بقطع الإشارة العمد بحسب صحيفة عكاظ السعودية ، ولو كانت سيارة والده هي المعنية كان لا بد من حجزها في حينها أو استيقاف من يقودها ومخالفته.

وأشار إلى أنه بعد عدة أيام من الاعتراض والمعاملات والاتصالات رد مرور ينبع معتذراً أن المخالفة كانت على سيارة أخرى، وأنهم سيتخذون الإجراء اللازم لتصحيح ذلك.

عكس السير