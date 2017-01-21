جماهير ريال سوسييداد تثور ضد ميسي في ملعب ” أنويتا “

تسبَّب اللاعب الدولي الأرجنتيني #ليونيل_ميسي، نجم نادي برشلونة، في ثورة عارمة لجماهير نادي ريال سوسييداد، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الخميس على ملعب “أنويتا”، في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الملك.

وأطلقت جماهير الفريق الباسكي، في نهاية الشوط الثاني، صافرات الاستهجان ضد ميسي، ورفعت المناديل البيضاء للحكم خوزيه غونزاليس، بداعي تغاضيه عن طرد النجم الأرجنتين بعد تدخل”عنيف” على مدافع ريال سوسييداد، راؤول نافاس، يستحق على إثره بطاقة صفراء ثانية وبالتالي البطاقة الحمراء.

وكان ميسي قد حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة ال43 من الشوط الأول بداعي إضاعة الوقت، أثناء تنفيذ ركلة حرة.

يُشار أنّ المباراة قد انتهت بفوز برشلونة بفضل هدف نظيف سجله البرازيلي نيمار من ركلة جزاء في الدقيقة ال21، ليحقق بذلك النادي الكاتالوني أول فوز في ملعب “أنويتا” بعد مرور قرابة 10 سنوات، بالضبط منذ 5 مايو 2007.

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