جيرارد يعود إلى ليفربول كمدرب في الأكاديمية

أعلن #ليفربول الإنكليزي أن قائده السابق ستيفن جيرارد سيعود للنادي ضمن الطاقم التدريبي لأكاديمية الناشئين.

ويبدأ جيرارد – الذي شارك في 710 مباريات مع نادي طفولته خلال 17 عاماً قضاها بإستاد أنفيلد – وظيفته الجديدة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال جيرارد (36 عاماً) لموقع النادي الإلكتروني: “الأمر مثل إكمال الدائرة.. العودة للمكان الذي بدأ فيه كل شيء”.

وأضاف: “لكن هذا القرار ليس مبنياً على العاطفة.. إنه يتعلق بما أستطيع تقديمه والمساهمة به في ليفربول”.

واعتزل جيرارد في نوفمبر (تشرين الثاني) بعد أسبوع من تأكيده أنه لن يستمر مع لوس أنجليس غالاكسي الأمريكي. ( reuters )

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