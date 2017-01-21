رئيس إنتر ميلان السابق ينفي اهتمام النيراتزوري بضم ميسي

نفى ماسيمو موراتي، الرئيس السابق لنادي #إنتر_ميلان الإيطالي، صحة التقارير التي راجت مؤخرا حول اهتمام النيراتزوري بالتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، واضعا حدا لشائعات قرب انتقال البرغوث إلى صفوف النيراتزوري.

وكانت تقارير إيطالية رجحت انتقال ميسي إلى صفوف الإنتر في الصيف المقبل، خصوصا وأن عقد البرغوث مع برشلونة ينتهي في صيف 2018، ولم يجدد عقده مع النادي الكتالوني حتى الآن، الأمر الذي أثار المزيد من التكهنات حول رحيله إلى عدة أندية من بينها إنتر ميلان.

وقال موراتي في تصريحات لوكالة الأنباء الإيطالية : “لم اسمع أبدا أي حديث عن ميسي داخل أروقة إنتر، ربما يجهزون لتعاقد كبير في المستقبل ولكنهم لا يتحدثون عن التعاقد مع الأرجنتيني”.

وتأتي تصريحات موراتي بعد أيام من تصريحات الأرجنتيني دييغو ميليتو، المهاجم السابق للإنتر والتي أكد من خلالها أنه هناك شخص واحد فقط قادر على اقناع ميسي بالانتقال إلى النيراتزوري، وهو خافيير زانيتي الذي يشغل حالياً منصب نائب رئيس نادي الانتر.

من جانب آخر تطرق موراتي للحديث عن انتصارات الإنتر المتتالية، وقال: “ستيفانو بيولي مدرب عظيم والنتائج تثبت أن الفريق يمر بفترة جيدة ويبشر بالخير”.

وختم موراتي تصريحاته قائلا: “دوري أبطال أوروبا؟ علينا أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة ومباراة بعد مباراة، بعد ذلك سنرى أين نحن في نهاية المطاف”.

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