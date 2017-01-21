رسمياً .. جيمس ماتيس وزيراً للدفاع في أمريكا و جون كيلي وزيراً للأمن الداخلي

صدق مجلس الشيوخ الأمريكي بأغلبية ساحقة على تعيين الجنرال المتقاعد جون كيلي وزيرا للأمن الداخلي الجمعة ليصبح ثاني عضو في إدارة الرئيس دونالد ترامب يتم التصديق على تعيينه وذلك بعد ساعات فقط من أداء ترامب اليمين .

ووافق 88 عضوا على تعيين كيلي مقابل اعتراض 11 عضوا فقط. ولم يصوت عضو واحد فقط.

وكان مجلس الشيوخ وافق كذلك على تعيين الجنرال جيمس ماتيس وزيرا للدفاع، ليكون بذلك اول عضو في ادارة دونالد ترامب ينال الضوء الاخضر من المجلس.

وماتيس الضابط السابق في سلاح مشاة البحرية الاميركية والبالغ من العمر 66 عاما هو احدى الشخصيات الاكثر توافقية في ادارة ترامب، وقد حصل على 98 صوتا مؤيدا في مقابل صوت واحد معارض.

ويحظى ماتيس الذي قاتل في العراق وأفغانستان بالاحترام، ولم يجد نفسه مضطرا لبذل مجهود كبير من اجل اقناع أعضاء مجلس الشيوخ.

ففي حين يثير الرئيس ترامب قلق العديد من المسؤولين الأمريكيين، الديمقراطيين والجمهوريين، بسبب موافقه من روسيا، فإن الجنرال ماتيس طمأنهم من خلال تعبيره عن حذره ازاء موسكو.

وقد أثنى ماتيس أيضا على وكالات الاستخبارات الامريكية التي كان ترامب انتقدها علنا.

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