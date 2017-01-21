ريال مدريد يعتزم التخلي عن رونالدو بعد انتهاء عقده

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن العقد الذي يربط بين النجم البرتغالي #كريستيانو_رونالدو وناديه الحالي #ريال_مدريد الإسباني، سيكون الأخير له مع النادي الملكي.

وذكرت صحيفة “دون بالون” الإسبانية أن رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، يعتزم التخلي عن كريستيانو رونالدو في صيف موسم 2018-2019.

وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن فلورنتينو بيريز، يخطط لبناء مشروع كبير لمستقبل ريال مدريد بعد انتهاء عقد رونالدو.

وأشارت الصحيفة إلى إدارة النادي الملكي ستستمع لكل العروض المقدمة لرونالدو مع بداية الصيف المقبل وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، خصوصا في ظل اهتمام الأندية الصينية بالدون، والتي أبرمت صفقات من العيار الثقيل مع لاعبين من القارة العجوز.

وتكهنت الصحيفة بأن رونالدو سيقضي موسمين في الدوري الصيني، ثم سينتقل إلى الدوري الأمريكي الذي سينهي مسيرته الكروية فيه.

جدير بالذكر أن رونالدو كان قد جدد عقده مع ريال مدريد في شهر نوفمبر الماضي بعقد طويل الأمد يربطه بالنادي حتى موسم 2021.

عكس السير