شهداء و جرحى في تفجير بمخيم للاجئين السوريين على حدود الأردن

وقع تفجير داخل مخيم الركبان للاجئين السوريين على الحدود الأردنية، اليوم السبت، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى.

وقال ناشطون إن سيارة مفخخة انفجرت في سوق المخيم، ما أدى إلى سقوط العديد من الشهداء والجرحى، دون ذكر رقم بعينه.

في هذه الأثناء، نقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا)، في خبر عاجل أوردته على موقعها الإلكتروني، عن مصدر عسكري لم تسمه، وقوع تفجير داخل المخيم، دون مزيد من التفاصيل.

ويضم مخيم الركبان ما يزيد عن 85 ألف نازح سوري، كانوا ينتظرون السماح بدخولهم إلى الأراضي الأردنية.

ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن هذه العملية.

وقد تعرض المخيم نفسه في الثامن عشر من ديسمبر / كانون أول لماضي إلى تفجير بعبوة ناسفة ، أدت لسقوط العديد من الشهداء والجرحى.

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