عزمي بشارة : خطاب ترامب شعبوي كارثي

وصف مدير المركز العربي للأبحاث، المفكر المعروف عزمي بشارة، الخطاب الأول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ”الشعبوي الكارثي”.
جاء ذلك في تغريدة له نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد أداء ترامب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، بالعاصمة واشنطن، أمس الجمعة.
وقال بشارة إن خطابه “شعبوي كارثي”.
وفيما لم يًسهب بشارة في تفسيره لوصفه هذا، حمل خطاب ترامب، بُعداً شعبوياً، إذ أكد أن سياسة إدارته ستقوم على مبدأ “أمريكا أولا”.
كما أنه جدد وعده بأن يعيد “لأمريكا عظمتها” واتجاهه لاعتماد رؤية جديدة للحكم تعيد السلطة للشعب. (ANADOLU)
عكس السير
قيم الخبر
طبعآ يلي متلك حزين بسبب رحيل أوباما الذي دمر العالم العربي بالفوضى ! أنت تعمل في قطر وقناة الجزيرة التي أنتهت بقدوم ترامب . لان الجزيرة تريد الفوضى في الدول العربية بينما ترامب يريد ” الاستقرار ” ، وهاد الشي لا يعجبكم ! وصار بالنسبة لكم ” شعبوي ” !
اذا كان ترامب يريد فعلا مصلحة امريكا ولها الاولوية فهذا واجب عليه قبل ان يكون حقا من حقوقه وليس مثل حكامنا الانذال الذين يرون ان كرسيهم له الاولوية على الشعب والوطن بمجملهما واذا كان يرغب باعادة مجد الولايات المتحدة فلا عيب فهي بلده وكل عاقل يريد العزة والمجد لبلده بينما يريد حكامنا الذلة والمسكنة لبلادنا ويريدون العزة لانفسهم وعلى شعوبهم فحسب
ويؤخذ عليه العنصرية ومعاداته للمهاجرين وللمسلمين بحجة محاربة الارهاب ولذلك عندما نتحدث عن امر فعلينا ان يكون شعارنا ما لله لله وما لقيصر لقيصر وليس انحيازا تاما ضد او مع
علما اني اعتبر نجاحه اكبر سيئة في تاريخ الانتخابات الامريكية ولو كنت امريكيا لما انتخبته ابدا