عزمي بشارة : خطاب ترامب شعبوي كارثي

وصف مدير المركز العربي للأبحاث، المفكر المعروف عزمي بشارة، الخطاب الأول للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بـ”الشعبوي الكارثي”.

جاء ذلك في تغريدة له نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، بعد أداء ترامب اليمين الدستورية ليصبح الرئيس الـ45 للولايات المتحدة، بالعاصمة واشنطن، أمس الجمعة.

وقال بشارة إن خطابه “شعبوي كارثي”.

وفيما لم يًسهب بشارة في تفسيره لوصفه هذا، حمل خطاب ترامب، بُعداً شعبوياً، إذ أكد أن سياسة إدارته ستقوم على مبدأ “أمريكا أولا”.

كما أنه جدد وعده بأن يعيد “لأمريكا عظمتها” واتجاهه لاعتماد رؤية جديدة للحكم تعيد السلطة للشعب. (ANADOLU)

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