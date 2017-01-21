علماء يجدون طريقة لإحياء ” النمور ” المنقرضة

أكد عدد من علماء الأحياء الأمريكيين أنهم توصلوا لطريقة جديدة ستساعدهم على إحياء نمور “قزوين” المنقرضة.

ووفقا للعلماء فإن المشروع الجديد سيتم العمل عليه بالتعاون مع موظفي الصندوق الدولي لحماية الحياة البرية، حيث سينشأ مركز مخصص لهذا الهدف على أراضي جمهورية #كازاخستان.

وأشار العلماء إلى أن الطريقة الجديدة تعتمد بشكل أساسي على علم الجينات، حيث سيتم استخدام جينات النمر السيبيري لإحياء نمور “قزوين” المنقرضة، فكل الفحوصات الجينية تدل على أن جينات هذين النوعين من النمور قريب جدا من بعضها من بعض.

وأكدوا أن المشروع الذي أعلنوا عنه مؤخرا ليس بالجديد، بل تم العمل عليه لأكثر من عشر سنوات، حتى أن الحكومة الكازاخية أعطتهم التصريح بإنشاء مركز البحوث على أراضيها منذ العام 2010 وفقاً لما اوردت قناة روسيا اليوم ، لكن تلك الأبحاث ليست بالأمر السهل، فهي تتطلب الكثير من الدقة والعمل الدؤوب للتوصل إلى أفضل النتائج.

والجدير بالذكر أن نمور “قزوين” هي سلالة من النمور كانت تعيش في بلدان كإيران وأفغانستان وتركيا ومنغوليا وكازاخستان، واستوطنت آسيا الوسطى منذ أكثر من 10 آلاف عام ثم بدأت بالتحرك إلى آسيا الشمالية حيث تطورت إلى السلالة السيبيرية.

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