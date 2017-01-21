قادة اليمين المتطرف يجتمعون في ألمانيا و يحتفلون بفوز ترامب

أعربت الأحزاب اليمينية الشعبوية في أوروبا عن حماسها لتولي دونالد ترامب رئاسة الولايات المتحدة.

جاء ذلك خلال مؤتمر لهذه الأحزاب في كوبلنتس غربي ألمانيا اليوم السبت.

واجتمع قادة من اليمين الشعبوي من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا في مدينة كوبلنتس الألمانية.

ورأت رئيسة حزب البديل من أجل ألمانيا، فراوكه بيتري في ترامب قدوة واعتبرت أن ترامب سيخرج أمريكا من الطريق المسدود، وقالت “ونحن في أوروبا سنفعل مثله”.

من جهته قال اليميني الهولندي غيرت فيلدرز، إن أوروبا بحاجة إلى “ألمانيا فخورة”.

وتابع فيلدرز أن قادة الأحزاب الراسخة في أوروبا “تروج للأسلمة” مؤكداً على الفكرة الرئيسية للسياسات، التي دفعت بحزبه “حزب الحرية” إلى المقدمة في استطلاعات الرأي قبل انتخابات هولندا في آذار/ مارس.

وقال السياسي الهولندي، مخاطباً الجمهور المتحمس في ألمانيا إن النساء الأوروبيات “خائفات (الآن) من إظهار شعرهن الأشقر”.

كما أدلت مارين لوبان، زعيمة حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في فرنسا بدلوها واعتبرت صعود تيار اليمين في أوروبا بأنه رد من المواطنين على إملاءات النخبة الليبرالية.

وأضافت مرشحة الرئاسة الفرنسية أن المستشارة الألمانية، انغيلا ميركل، يجري وصفها في وسائل الإعلام الفرنسية بأنها “بطلة إنسانية” بسبب استقبالها للاجئين “لكن لم يتم سؤال الألمان عن رأيهم في سياسة الهجرة هذه”.

وأضافت لوبان أنه بعد قرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وانتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة فإن عام 2017 “سيكون عام صحوة شعوب وسط أوروبا”.

ووجهت لوبان حديثها إلى المشاركين من أنصار حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني الشعبوي قائلة:” أنتم مستقبل ألمانيا”.

واعتبرت لوبان أن تصويت البريطانيين بالخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير الدومينو في التكتل. وقالت أنه بعد يوم من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “نشهد نهاية عالم وميلاد عالم آخر”.

في الوقت نفسه خرجت تظاهرة ضد اجتماع الاحزاب اليمينية الأوروبية في كوبلنتس، منددة بسياساتها الشعبوية. (DPA-REUTERS)

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