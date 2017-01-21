قريباً .. فرشاة شعر ذكية و عصابة رأس مكان الطبيب

لجأت شركات تصنيع مستحضرات التجميل إلى تقنية الأبعاد الثلاثية والواقع الافتراضي لصناعة ابتكارات جديدة للتجميل ورعاية الصحة، وذلك لتقليص التكاليف وإكساب هذه الصناعة الجديدة انتشارا أوسع بين المستخدمين. وحتى شركات إنتاج مستحضرات التجميل التقليدية أبدت اهتماما بهذه التكنولوجيا المستقبلية. كذلك فعلت الشركات المنتجة للأدوات الطبية.

فرشاة شعر لوريال الذكية

الشركة الفرنسية لوريال طرحت في معرض لاس فيغاس فرشاة شعر ذكية بالتعاون مع الشركة الفرنسية الناشئة ويثينغكس المتخصصة في منتجات الصحة الذكية التي قامت بتصميمها. الفرشاة الذكية تندرج ضمن مجموعة منتجات شركة لوريال كيراستاز للعناية بالشعر.

بالامكان التعرف خلال المعرض على فرشاة التي تبدو عادية تماما ظاهريا لكن ما تخفيه “كان أعظم”. الفرشاة تهتم بجانبين رئيسيين اثنين: طريقة تسريح الشعر ومعالجته من المشاكل اليومية التي قد تؤثر في صحته.

وزودت الفرشاة بأربعة لواقط منها ميكروفون يرصد صوت الشعر حين نقوم بتسريحه لقياس مرونته ولاقط يرصد قوة عملية تسريح الشعر وسرعة هذه العملية ولاقط يهتم بطبيعة الشعر وما إذا كان جافا أو رطبا. كل هذه المعطيات ترسل تلقائيا إلى تطبيق لتحليلها، وتتصل به الفرشاة عبر الواي فاي وبلوتوث، والتطبيق يقدم استنادا إلى هذه المعطيات نصائح للعناية بشكل أفضل بالشعر بعد استخدام هذه الفرشاة التي ستطرح في الأسواق خلال العام بسعر يقل عن 200 دولار أميركي.

تطبيق “يو كان مايك آب”

أما تطبيق “يو كان مايك آب” فطرح على الآب ستور وغوغل بلاي للتجميل باستخدام تقنية الواقع الافتراضي يتميز بتوفره على مجموعة متكاملة ومتنوعة من أدوات ومساحيق التجميل إلى الألوان المختلفة بحسب نوعية البشرة وطبيعتها. تطبيق يعمل بطريقة السيلفي سهل الاستخدام ومجاني حتى أن الشركة المصنعة تقول إنه موجه بشكل رئيسي للمبتدئين.

بعد تحميل التطبيق تفعل خدمة الكاميرا في شكل سيلفي ويتفطن التطبيق بمفرده إلى توزع ملامح الوجه يتعرف على العينين والأنف وباقي أجزاء الوجه. التطبيق يقترح بعد ذلك مكياجات مختلفة تظهر في أسفل الصورة ويكفي النقر على مكياج ما حتى يضعه على صورة المستخدمة أو المستخدم.. وفي حال لم ينل المكياج الرضا يمكن حتى شخصنته وإضافة مؤثرات أخرى إليه .بل يمكن حتى تجربة تسريحات الشعر المختلفة

عصابة رأس صينية لرصد معطيات حول حالة الجسد .

الشركة الصينية “سيم هالث” طرحت عصابة رأس متصلة مزودة بعدة لواقط بسعر يناهز 300 دولار أمريكي تقوم برصد معطيات عن حالة الجسد وتقول الشركة إن هذا الجهاز المتصل بأجهزة أخرى مكملة للرعاية الصحية الذاتية طرحتها نفس الشركة كجهاز خاص بقياس ضغط الدم وحتى ساعات ذكية لقياس درجة الحرارة لدى الأطفال… معطيات خاصة بجسد الإنسان تغنيك عن الحاجة إلى زيارة متخصصين، كأنك تراجع طبيبا 24 ساعة في اليوم على هاتفك.

عصابة الرأس ترصد أيضا نوعية النشاط الذي يبذله الجسد سواء كان نشاطا رياضيا أو عاديا حيث يحتسب كذلك عدد الخطوات والمسافات المقطوعة والسعرات الحرارية المستهلكة بعد كل نشاط.

عصابة “سيم” التي توضع على جبين المستخدم جربناها في معرض لاس فيغاس تقدم بعد ثلاثين ثانية من وضعها على الجبين معلومات أيضا عن حالة الجسد كمعدل دقات القلب، حرارة الجسد، ضغط الدم، مستوى التوتر لدى الشخص في حالة الخمول أو الحركة، بل وترصد حتى مستوى التنفس.

“آي غرو” يعيد إليك شعرك المتساقط

شركة ناشئة طرحت في الصالون قناعا لتحفيز نمو الشعر موجه للرجال والنساء على حد سواء. يسمى “آي غرو”، قناع يعمل بالليزر، يقاوم تساقط الشعر ويحفز نمو بصيلات الشعر خاصة في المناطق التي تشكو من الضعف والوهن.

القناع صمم ليغطي فروة الرأس بالكامل وكل المناطق التي ينبت فيها الشعر، إلا أنه يستوجب أيضا رعاية إضافية باستخدام مستحضرات تكميلية. يمكن التحكم في القناع عبر آلة تحكم منفصلة سلكية تتضمن عدة برامج مدعومة بصور لتسهيل الاستخدام. القناع زود أيضا بسماعات تستخدم لسماع الموسيقى مثلا طيلة جلسات تحفيز الشعر ومدتها 20 إلى 25 دقيقة. ( AFP )

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