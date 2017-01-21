قطر : تطبيق “ واتس آب ” يتسبب بسجن شاب 3 سنوات و ترحيله

حكمت محكمة الجنايات في دولة #قطر على شاب في العشرين من العمر، بالحبس 3 سنوات مع الإبعاد عن الدولة بعد انقضاء مدة حكمه، لاتهامه بتهديد امرأة بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأحالت النيابة العامة الشاب إلى المحكمة بتهمة التهديد والقذف، بعد محاولته تحريض فتاة على القيام بأعمال غير مشروعة عن طريق التهديد وإلحاق الضرر بها.

وفي التفاصيل بحسب صحيفة الشرق القطرية، فقدت معلمة هاتفها المحمول قبل أشهر من الواقعة، وبعد بحث طويل عنه لم تجده، وكان يحوي صورًا خاصة بها، ولم تتقدَّم ببلاغ وقتها.

ولاحقًا، وردت إليها رسائل عبر الواتس أب، وكانت من رقم جوال لشخص يعمل سائقًا في المدرسة، وهددها بأن لديه صورا خاصة بها، وأنه سيفضح أمرها أمام أسرتها.

فطلبت المجني عليها من المتهم الابتعاد عن طريقها، ولكنه استمر في تهديدها، وإرسال رسائل سبّ وقذف ثم أرسل صورة من صورها المحفوظة لديه كوسيلة ضغط عليها، ولكنها رفضت ذلك.

وعندما زاد من التهديد والسب، وتمادى المتهم في ذلك، تقدَّمت المجني عليها ببلاغ ضده، وبذلك تم إلقاء القبض عليه.

عكس السير