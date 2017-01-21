قيادة ” قسد ” تستنكر عدم دعوتها لـ ” الأستانة ” : لن نلتزم بمقررات الاجتماع

أصدرت قوات سوريا الديمقراطية التابعة لوحدات الحماية الكردية، بياناً حول عدم دعوتها لمؤتمر الأستانة.

وقالت القوات في بيانها إنه “بالرغم من الإنتصارات التي حققتها قواتنا ضد الإرهاب المتمثل بداعش بكل الحملات التي قمنا ولانزال نقوم بها وبالرغم من التضحيات الجسيمة التي قدمت من جميع مكوناتنا من أجل تحرير مناطقنا من الإرهاب وترسيخ السلام. إلا أنه تم إقصائنا وإبعادنا عن كل الإجتماعات التي عقدت حتى الأن في سبيل حل الأزمة السورية ؟”.

وأضافت : “نحن مكونات قوات سوريا الديمقراطية نرى أن عدم دعوتنا و مشاركتنا كطرف على طاولة المفاوضات هو إنتهاك بحقنا وبتضحياتنا ومن هذا المنطلق فإننا لن نكون ملتزمين بمقررات إجتماعات لم ندعى ونشارك بها …؟”.

عكس السير