” لثني المعارضة السورية عن الانضمام إليها ” .. أمريكا تعلن مسؤوليتها عن قتل العشرات من عناصر ” القاعدة ” في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان الجمعة أن أكثر من مئة من مقاتلي تنظيم القاعدة في سوريا قتلوا في ضربة جوية على “معسكر للتدريب” في محافظة إدلب.

وصرح ناطق باسم البنتاغون الكابتن جيف ديفيس أن الغارة وقعت الخميس واستهدفت معسكرا للتدريب في محافظة إدلب يستخدم منذ 2013.

وقال إن القصف استهدف “معسكر تدريب الشيخ سليمان الذي بدأ تشغيله منذ 2013 على الأقل”.

وأضاف ديفيس أن “إزالة هذا المعسكر التدريبي يضعف عمليات التدريب ويثني المتطرفين الإسلاميين والجماعات المعارضة السورية عن الانضمام إلى تنظيم القاعدة في ساحة القتال”.

وتابع ديفيس أن الطائرات والطائرات المسيرة الأمريكية شنت منذ الأول من كانون الثاني/يناير ضربات أدت إلى “مقتل أكثر من 150″ متطرفا من تنظيم القاعدة” بمن فيهم القيادي في جبهة فتح الشام محمد حبيب بوسعدون الذي وصفه بأنه “قائد العمليات الخارجية” للتنظيم في سوريا.

وقال ديفيس إن “هذه الضربات التي تجري بتتابع سريع، تضعف قدرات القاعدة وتصميمها وتؤدي إلى ارتباك في صفوف” التنظيم.

وأكد مسؤول في البنتاغون لوكالة فرانس برس أن العناصر الذين قتلوا ينتمون إلى “النواة الأساسية لـ(تنظيم) القاعدة”.

وتركزت الضربات الأمريكية في سوريا لفترة طويلة على تنظيم “الدولة الإسلامية”، لكن في الأشهر الأخيرة توالت الضربات التي تستهدف بحسب مصادر سورية جبهة فتح الشام التي تعرضت خلال الشهر الجاري لغارات عدة روسية وسورية، وأخرى للتحالف الدولي الذي تقوده واشنطن استهدفت مقارا لها في محافظة إدلب.

وكان المرصد السوري قد أعلن الجمعة عن مقتل أكثر من 40 عنصرا من جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا).

وقال مدير المرصد السوري رامي عبد الرحمن لفرانس برس “استهدفت طائرات حربية لم يعرف ما إذا كانت روسية أو تابعة للتحالف الدولي ليل الخميس معسكرا لجبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) في جبل الشيخ سليمان في ريف حلب الغربي”، ما أسفر عن مقتل “أكثر من 40 عنصرا من الجبهة”. (AFP)

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