ليفربول يجهز عرضاً لضم الحارس جو هارت

أشارت تقارير صحفية إلى أن فريق #ليفربول، ثاني ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز، يعتزم تقديم عرض لمانشستر سيتي للتعاقد مع حارسه المعار إلى تورينو الإيطالي، وذلك في الصيف المقبل.

وقالت صحيفة “صن” البريطانية وفق ما ذكرت شبكة إرم نيوز، إن مانشستر سيتي جمّد حارسه الأول هارت منذ قدوم الإسباني بيب غوارديولا، الذي تعاقد مع كلاوديو برافو قبل أن يقرر حارس مرمى إنكلترا الأول الانتقال لتورينو على سبيل الإعارة الصيف الماضي.

ولا ينوي سيتي الإبقاء على الحارس الإنكليزي الأول، البالغ من العمر 29 عامًا، بعد انتهاء إعارته لتورينو، لكنه قد لا يوافق على انتقاله إلى ليفربول المنافس على لقب البريميرليغ.

لكن هارت يريد أن يلعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ولذلك يسعى للعودة للبريميرليغ ويعدُّ عرض ليفربول له مثاليا من هذه الناحية.

وسيراقب هارت وضع ليفربول في باقي الموسم وما إذا كان سيضمن مكانا في دوري الأبطال الموسم المقبل أم لا، خاصة أن تورينو بعيد تماما عن المشاركة الأوروبية.

وعانى ليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب من تذبذب أداء حارسيه لوريس كاريوس وسيمون مونيوليه هذا الموسم، ويشرك كلا منهما بالتناوب دون الاستقرار على أحدهما.

لكنه يسعى للتعاقد مع حارس خبرة مثل هارت، حال كان السعر مناسبا وهو ما يتمنى أن يحدث عندما يتقدم بعرض رسمي لسيتي، رغم أن أجر هارت المرتفع ما زال يمثل حجر عثرة في سبيل إتمام الصفقة حيث يحصل على 120 ألف إسترليني في الأسبوع.

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