مانشستر سيتي يدفع مبلغاً قياسياً للتعاقد مع لاعب يبلغ 13 عاماً

قالت صحيفة “التايمز” إن #مانشستر_سيتي الإنكليزي دفع مبلغاً قياسياً بلغ 175 ألف جنيه إسترليني (215 ألف دولار) للتعاقد مع المدافع فينلي برنز البالغ عمره 13 عاماً، من ساوثايند يونايتد من الدرجة الثالثة الأسبوع الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبلغ الإجمالي ربما يرتفع إلى أكثر من 250 ألف جنيه إسترليني إذا وقع برنز على عقد احترافي مع الفريق.

ولم يعلن الناديان أي تفاصيل عن أي دفعات لاحقة وقت توقيع برنز.

وقالت التايمز إن المبلغ الذي دفعه سيتي غير مسبوق للاعب يبلغ 13 عاماً، إذ أجبر على دفع نحو 150 ألفاً أكثر بسبب خطة تطوير اللاعبين صغار السن التي أقرتها رابطة الدوري الإنكليزي.

وتهدف الخطة لتعويض الأندية التي تفقد لاعبي أكاديميات الناشئين. ( reuters )

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