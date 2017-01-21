مدرب شنغهاي : تيفيز لن يتأقلم بسرعة في الصين

أقر المدير الفني لشنغهاي شينهوا الصيني، الأوروغوياني غوستافو بويت، أن المهاجم الأرجنتيني #كارلوس_تيفيز، المنضم للنادي حديثاً، والذي وصل بالأمس للبلد الآسيوي، “بحالة جيدة وسعيد”، في الوقت الذي توقع فيه احتياجه للمساعدة للتأقلم على الأجواء والثقافة الجديدة.

وقال المدرب اللاتيني خلال تصريحات لمحطة “لا أونسي دييز” الإذاعية الأرجنتينية عشية التدريب الأول للمهاجم الدولي: “علينا جميعاً أن نساعده، المكان مختلف بالنسبة له، وهناك أشياء كثيرة عليه التأقلم عليها. الأمر سيكون سهلاً فيما يتعلق بكرة القدم، هي نفس اللغة، لكنه سيعاني للتأقلم على أجواء الحياة هنا لأننا ننتمي لعالم مختلف تماماً”.

ولدى وصوله للأراضي الصينية، كان في استقبال اللاعب الأرجنتيني عشرات من الجماهير التي هتفت باسمه في استقبال حار للغاية.

وأقر بويت أن قدوم تيفيز للكرة الصينية سيجعل الأمور أفضل بالنسبة له كمدرب ولزملائه أيضاً، الذين سيستفيدون حتماً من الخبرة الكبيرة للاعب بحجمه: “نتمنى أن يقدم نفس المستوى الذي قدمه مع الأندية التي لعب بها”.

وسيكون الاختبار الأول لتيفيز 8 فبراير (شباط) المقبل عندما يخوض فريقه مباراة مصيرية من أجل حسم تأهلهم لدوري أبطال آسيا. ( EFE )

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