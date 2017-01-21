مدينة و دائرة في ألمانيا تكشفان عن أعداد و جنسيات اللاجئين القصر الواصلين إليهما

قامت البلدية في مدينة “إيبرباخ” وفي دائرة “راين-نيكر” بنشر أعداد اللاجئين الواصلين إليهم، حيث بلغ عددهم (373) و (4655)، على التوالي.

وبحسب ما نشرت صحيفة الدائرة المحلية، وترجم عكس السير، فقد جاء الأفغان في المرتبة الأولى في عد اللاجئين القاصرين غير المرافقين لذويهم بـ 165 شخصاً، يليهم السوريون بـ 93.

أما الجنسيات الأخرى فهي : غامبيا (31) – إريتريا (25) – الصومال (18) – العراق (17) – باكستان (7) – إيران (6) – غانا (4) – كردستان و نيجيريا (3 لكل منهما) – ساحل العاج ومصر وغينيا (2 لكل منهم) – لبنان وفلسطين والصين وليبيا و ألبانيا وموريتانيا (1 لكل منهم) .

ومن أصل الـ 373 في إيبرباخ يعيش 301 في شقق مستقلة و 72 في مساكن جماعية.

عكس السير