موجة ” إنفلونزا ” تؤدي إلى وفاة ٣٠ شخصاً في ألمانيا

قال موقع مجلة فوكوس الألمانية، إن موسم الانفلونزا بدأ هذا العام بقوة في وقت مبكر جداً.

وقال رئيس معهد روبرت كوخ “روثر فيلر”، إن هناك موجة قوية من الانفلونزا ضربت البلاد.

وأضاف الموقع أنه حتى الآن، سجلت السلطات 11000 حالة مرضية، وتم الإعلان رسمياً عن 30 حالة وفاة من جراء الانفلونزا.

وقال فيلر، بحسب ما ترجم عكس السير، إن كبار السن هم أكبر فئة متأثرة بالمرض وأن أعمار المتوفين هم فوق سن الستين.

ونصح المسنين وغيرهم بالتوجه إلى الطبيب على وجه السرعة، وأضاف : “إن الأمر يستحق التطعيم لأن الانفلونزا مرض خطير”.

وقد ناشد المركز الاتحادي للصحة كل المسنين والمصابين بأمراض مزمنة مثل السكري والربو وأمراض القلب والعاملين في المجال الطبي والنساء الحوامل من الثلث الثاني من الحمل، الحصول على التطعيم.

وقالت هايدرن ثايس من المركز الاتحادي للصحة : “بعد أخذ التطعيم، يستغرق الأمر من 10 إلى 14 يوماً حتى يبني الجسم حماية كافية ضد فيروس الانفلونزا”.

وختمت ثايس بالقول إن النظافة هي الوقاية الفعالة في فترات الانفلونزا.

عكس السير