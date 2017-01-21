مورينيو : كنت أتمنى ضم فالنسيا لريال مدريد

أثنى المدير الفني لمانشستر يونايتد الإنكليزي، البرتغالي جوزيه مورينيو، على المدافع الإكوادوري أنطونيو فالنسيا، مؤكداً أنه “الظهير الأيمن الأفضل في العالم”.

وكان فالنسيا (31 عاماً)، جدد تعاقده مع “الشياطين الحمر” في 17 يناير (كانون الثاني) الجاري لموسم إضافي.

وقال مورينيو في تصريحات لتليفزيون النادي: “لا أعتقد أن الأمر بمثابة تعويض له، لا أنظر إليه هكذا. ببساطة أعتقد أنه الظهير الأيمن الأفضل في العالم. لا أعتقد أن هناك من هو أفضل منه”.

وأضاف: “تمكنا من الحفاظ على الأفضل معنا، لكني لا أرى الأمر كجائزة له. من المميز أن تمتلك لاعباً وشخصاً جيداً في الفريق”.

ويعتبر فالنسيا، الذي اختير كأفضل لاعب في الفريق خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أحد العناصر الرئيسية هذا الموسم في تشكيل مورينيو الذي كشف عن محاولته التعاقد معه عندما كان مدرباً لريال مدريد.

وقال في هذا الصدد: “حينها لم يكن يلعب كظهير. نعم كنت أريده ليلعب في هذا المركز، لكن مانشستر يونايتد كان ذكياً وأغلق جميع المحاولات أمامنا. أنطونيو يقدم أفضل مستوياته وأعتقد أنه يقدم مستوى مذهل هذا الموسم”. ( EFE )

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