نومها مغناطيسياً .. الشرطة الأمريكية تعتقل محام أثناء محاولته التحرش بموكلته ( فيديو )

أظهر تسجيل مصور نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة اعتقال محامٍ منحرف أثناء قيامه بتنويم إحدى موكلاته مغناطيسياً بهدف الاعتداء الجنسي عليها.

اعتقلت الشرطة الأمريكية المحامي المختص بقضايا الطلاق مايكل فاين بتهمة تنويم موكلاته مغناطيسياً بهدف التحرش الجنسي بهن، وخاصة بعدما ظهر في مقطع فيديو صورته إحدى الموكلات سراً بالتعاون مع الشرطة وهو يحاول تنويمها مغناطيسياً بهدف التحرش بها.

وتقول التقارير وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، بأن إحدى الضحايا تقدمت بشكوى للشرطة ضد المحامي فاين بعدما تبين لها بأنه تحرش بها أثناء لقاء لهما في مكتبه. وقامت الضحية بالتعاون مع الشرطة بالإيقاع بالمحامي عبر تصويره خلسة وهو يحاول التحرش بها.

ويظهر مقطع الفيديو المحامي وهو يحاول تنويم المرأة مغناطيسياً قبل أن تقتحم الشرطة المكان وتضبطه بالجرم المشهود. ومثل المتهم أمام المحكمة، ومن المزمع أن تبت المحكمة في أمره خلال وقت قصير، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

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