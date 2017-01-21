هولندا تعيد لاجئاً متهماً باغتصاب امرأة هولندية إلى ألمانيا لأنه متهم باغتصاب سابق فيها !

قالت وسائل إعلام هولندية، إن لاجئاً متهماً باغتصاب امرأة هولندية أعيد إلى ألمانيا بسبب تورطه بقضية مشابهة.

شبكة “ليمبورغ” الهولندية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الليبي “حميد س” (19 عاماً)، اتهم باغتصاب وضرب امرأة هولندية (51 عاماً)، في مدينة هيرلين العام الماضي، وتبين اليوم أنه كان قد اعتقل بسبب حادثة مشابهة في مدينة لايبزيغ الألمانية، في كانون الثاني 2016.

وأشارت الشبكة إلى أن اتهام حميد حينها كان ينقصه الأدلة، إلا أن السلطات أعادت فتح تحقيق بحقه لأنه خالف القوانين مجدداً.

وبعد ذلك انتقل اللاجئ الليبي إلى هولندا، ولم تعلم السلطات الهولندية عن ماضيه في ألمانيا، ولم تتلق تحذيرات من السلطات الألمانية.

وأعلنت شرطة مقاطعة ليمبرخ الهولندية أنها لم ترتكب أية أخطاء خلال عملية تسجيل حميد وفحص سجل، لافتة إلى أنه تم تسجيله وفق الإجراءات المعتمدة في مركز لاستقبال اللاجئين بمدينة هيريلين.

واعتقل حميد في تشرين الأول الماضي، وتم نقله لاحقاً إلى ألمانيا، بلد اللجوء الأول.

وكان حميد أنكر خلال التحقيق معه في هولندا تهمة الاغتصاب، وقال إن المرأة عرضت عليه نفسها مقابل 20 يورو، لكن شخصاً آخر اعتدى عليها بعده، على حد زعمه.

عكس السير