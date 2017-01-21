يونيسيف : آلاف الأطفال اللاجئين في خطر جراء الشتاء القارس في أوروبا

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) يوم الجمعة في نيويورك، إن عشرات الآلاف من الأطفال اللاجئين معرضون لخطر الإصابة بأمراض خطيرة أو حتى الموت جراء انخفاض حرارة الجسم بسبب التعرض لظروف الشتاء القارس في أجزاء من أوروبا.

وتضم المناطق الأكثر تأثراً كلاً من اليونان وأوروبا الشرقية والبلقان.

وفي اليونان والبلقان على سبيل المثال، هناك أكثر من 23 ألف طفل لاجئ، من بينهم أطفال حديثي الولادة وأطفال صغار، معظمهم من سوريا والعراق وأفغانستان.

ويعيش الكثير من هؤلاء الأطفال في أماكن غير ملائمة لظروف الشتاء الصعبة. (DPA)

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