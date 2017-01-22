ألمانيا : إبطال مفعول قنبلة ضخمة في ميناء هامبورغ

تمكنت السلطات الألمانية من إبطال مفعول قنبلة كبيرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في هامبورغ، أول أمس الجمعة.

وقام خبراء المتفجرات بإبطال مفعول قنبلة كبيرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في ميناء هامبورغ البحري، بعد انتشالها من هوة بالميناء عمقها سبعة أمتار، وكان الغواصون اكتشفوا القنبلة وزنتها ألف كيلوجرام، ورفعوها بمساعدة رافعة إلى رصيف الميناء.

وقال متحدث باسم قوات النجدة إن قنبلة بهذا الحجم لم يعثر عليها في هامبورغ إلا نادراً، مشيراً إلى أن هناك قنابل يصل وزنها إلى ألفي كيلوغرام.

واستخدم الخبراء أيضاً خلال العملية جهاز قطع بضغط المياه العالي، قال رئيس وحدة التخلص من المتفجرات بيتر بوديس إنهم استخدموه في فصل فتيل الإشعال، مشيراً إلى أن الفتيل الخلفي تمت إزالته يدوياً.

أضاف بوديس أن العملية استمرت قرابة ساعتين، سمحت السلطات بعدها لحركة السير بأن تعود لإيقاعها المعتاد.

وكانت الشرطة منعت حركة السيارات خلال العملية ما أدى إلى تعطيل واسع المدى لأصحاب السيارات وركاب القطارات في محيط منطقة إبطال مفعول القنبلة، كما ألزم سكان المنطقة بمغادرة مساكنهم في دائرة قطرها 300 متر، ذكرت الشرطة النهرية أن من بينهم حوالي 80 لاجئاً يقيمون في سفينة للسكنى اسمها “ترانزيت”.

وكانت السلطات في منطقة هامبورغ فيلهمسبورج قرب محطة مترو الأنفاق بالمدينة، عثرت أيضاً على قنبلة أخرى من مخلفات الحرب العالمية الثانية وأبطلت مفعولها.

عكس السير