ألمانيا : بين نفيه وتأكيدها .. محكمة تغرم لاجئاً سورياً اتهمته فتاة ألمانية بالتحرش بها

حكمت محكمة ألمانية على لاجئ سوري بغرامة قدرها 400 يورو بعد إدعاء ألمانية بأنه حاول تقبيلها عنوة في مدينة “بوسنك” في ولاية تورينغن .

صحيفة “اوست تورينغر تساينتونغ” الألمانية المحلية، تحدثت عن تفاصيل الحادثة، وقالت إن فتاة ألمانية (23 عاماً) تواصل مع عائلة سورية لاجئة في المدينة، وعرضت عليها تعليم أطفالها الثلاثة اللغة الألمانية.

وخلال تواجدها في منزل العائلة، كانت الفتاة تقوم بالتدخين مع رب العائلة (36 عاماً)، وفي إحدى المرات عرض عليها فيلمين إباحيين عبر هاتفه النقال، ثم حاول تقبيلها ولمسها في مناطق حساسة، كما حاول منعها من الخروج من المنزل.

واتهمت الفتاة السوري في الدعوى التي رفعتها ضده بـ “عرض محتويات جنسية وإباحية إلى جانب الشتم وسلب الحرية”.

لكن أقوال الفتاة أمام المحكمة تناقضت مع ما قالته للشرطة، ولم تستطع تقديم شروحات عن سبب الاختلاف.

من جهته، نفى السوري، بحسب ما ترجم عكس السير، الاتهامات الموجهة إليه، وقال للمحكمة إن سبب اتهام الفتاة له هو رفضه إعطاءها السجائر، وشكر (عبر مترجم) ألمانيا على ما قدمته له ولعائلته لافتاً إلى أنه يعتبر الاتهامات التي وجهت إليه عاراً لا يمكنه القيام به.

ورغم ذلك، يتوجب على السوري دفع غرامة مقدارها 400 يورو، لكن القرار لم يصبح قطعياً بعد.

عكس السير