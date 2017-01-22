ألمانيا : مع تنصيب ترامب عالم القرن العشرين انتهى إلى الأبد

يرى وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير أنه ومع تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة فإن “عالم القرن العشرين القديم قد انتهى إلى الأبد” ودخلنا مرحلة “مفتوحة تماما”.

ويأتي ذلك ضمن ما نقلت عن وزير الخارجية الاشتراكي الديمقراطي، صحيفة “بيلد أم زونتاغ” الصادرة صباح الأحد، بعد يومين على تنصيب الرئيس الأميركي الخامس والأربعين. وجاء في المقال “مع انتخاب دونالد ترامب طويت نهائيا صفحة عالم القرن العشرين”.

وتابع شتاينماير الذي انتقد ترامب بشدة خلال الحملة الانتخابية “ما هي مفاهيم النظام (العالمي) التي ستفرض نفسها في القرن الواحد والعشرين، وماذا ستكون معالم عالم الغد، ليس هناك ما هو محسوم، كل شيء مشرع على شتى الاحتمالات”.

واعتبر شتاينماير أن على العالم الاستعداد “لحقبة مضطربة” موضحا أنه كما في كل مرحلة انتقالية “هناك نقاط غموض (…) لكن في هذه الحقبة من الفوضى الشاملة الجديدة، فإن الأمر يمضي أبعد من ذلك”.

وشدد على أن “هناك مسائل كثيرة على المحك”.

غير أن شتاينماير الذي تمّ اختياره لمنصب رئيس البلاد في منتصف شباط/فبراير، مدَّ يده للإدارة الأميركية الجديدة. وقال إن بلاده ستسعى إلى الحوار مع فريق ترامب وإلى “عرض قيمنا ومصالحنا على الإدارة الجديدة”. كما أبدى ثقته بأنه “سيجد في واشنطن محاورين يصغون، يدركون أن الدول الكبرى أيضا بحاجة إلى شركاء”.

يذكر أن ترامب أكد في خطاب تنصيبه على الخط الذي سيتبعه خلال ولايته، معتمدا نبرة شعبوية وطنية في تباين كامل مع سياسة سلفه باراك أوباما. (DPA-AFP-DW)

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