إيطاليا : إنقاذ 10 أشخاص علقوا تحت انهيار ثلجي 3 أيام ( فيديو )

تمكن عمال الإنقاذ في #إيطاليا من انتشال 10 أشخاص احتجزوا تحت أنقاض فندق بعد انهيار ثلجي لأكثر من 43 ساعة.

وتظهر المشاهد التي تناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إخراج المنقذين طالب مدرسة، كان أحد 10 أشخاص بينهم 3 أطفال علقوا لثلاثة أيام تحت أنقاض فندق ريغوبيانو الذي تداعي على إثر انهيار ثلجي يوم الأربعاء الماضي، وبدرجات حرارة منخفضة للغاية، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

وتم التعرف على الطفل البالغ من العمر 8 سنوات جيانفيليبو باريتي، الذي تم إنقاذه مع والدته أدريانا، والتي راحت تصرخ طالبة من المنقذين العثور على ابنتها بحسب قناة روسيا اليوم ، ومع حلول الظلام، كان المنقذون قد تمكنوا من انتشال ابنتها لوديفيكا البالغة من العمر 6 سنوات من تحت كتلة متشابكة من الخرسانة المحطمة.

ونجا زوج أدريانا جيانبييرو (38 عاماً) والذي يعمل طاهياً في الفندق، بعد أن خرج من الفندق ليحضر بعض الأدوية من سيارته، قبل لحظات من وقوع الانهيار، وكان من أوائل الذين طلبوا فرق النجدة. واحتجزت أسرته في المطبخ، وأشعلوا الموقد للتدفئة، فيما تناولوا ما وقع تحت أيديهم من طعام للبقاء على قيد الحياة.

ولاحظ المنقذون الدخان المنبعث من نار الموقد، وتمكنوا من تحديد مكان الناجين، قبل أن يشقوا طريقهم لإخراجهم من تحت الثلج، حيث ساعدت جدران المطبخ السميكة على منع الانهيار من الوصول إليهم، لكنها في نفس الوقت منعت وصول صرخات الاستغاثة إلى الخارج.

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