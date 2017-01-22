الخارجية الأمريكية : لن نرسل وفداً للمشاركة في مؤتمر الأستانة

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم السبت، أنها لن ترسل وفداً للمشاركة في “مؤتمر أستانة” الخاص بالأزمة السورية، “بسبب انشغال الإدارة الجديدة للبلاد باتمام العملية الانتقالية للسلطة”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، مارك تونر، إن “حكومة الولايات المتحدة استلمت هذا الأسبوع دعوة من حكومة كازاخستان لحضور مباحثات أستانة” التي تنعقد بعد غد الإثنين.

وتابع “نرحب بدعوة كازخستان للمشاركة كدولة مراقبة، ولكن بالنظر لعملية تنصيب الرئيس (دونالد ترامب) والمتطلبات الفورية للتحول السياسي، فإن واشنطن لن تستطيع إرسال وفد إلى مؤتمر أستانة”.

وكشف أن “السفير الأمريكي في كازاخستان، سيمثل واشنطن في المؤتمر”.

وأكد تونر على أن بلاده “ملتزمة بالحل السياسي للأزمة السورية عبر عملية (مفاوضات) سورية، يمكن أن تحقق سوريا موحدة وسلمية وأكثر تمثيلاً”. (ANADOLU)

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