الدوري الإسباني : غريزمان ينقذ أتلتيكو من كمين بلباو

أفلت #أتلتيكو_مدريد من صفعة جديدة في الدوري الإسباني لكرة القدم بالموسم الحالي، وانتزع تعادلاً ثميناً وصعباً 2-2 مع مضيفه أتلتيك بلباو اليوم الأحد، في الجولة التاسعة عشر من المسابقة.

وعلى إستاد سان ماميس في بلباو ، قلب أصحاب الأرض تأخرهم بهدف نظيف إلى تقدم ثمين 2-1، قبل أن ينتزع أتلتيكو مدريد التعادل 2-2، ليرفع بلباو رصيده إلى 29 نقطة في المركز السابع ويرتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 35 نقطة في المركز الرابع.

وبادر أتلتيكو بهز الشباك في وقت مبكر للغاية عن طريق كوكي في الدقيقة الثالثة، ورد بلباو بهدفين سجلهما إنييغو ليكوي وأوسكاردي ماركوس في الدقيقتين 42 و56، ولكن الفرنسي أنطوان غريزمان أحرز هدف التعادل الثمين في الدقيقة 80. ( DPA )

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