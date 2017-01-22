الدوري الإنكليزي : تشلسي يجتاز هال سيتي و يواصل التحليق في الصدارة

واصل #تشلسي عزفه المنفرد في صدارة #الدوري_الإنكليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ) عقب فوزه 2-0 على ضيفه هال سيتي، في الجولة الثانية والعشرين للمسابقة اليوم الأحد.

وارتفع رصيد تشيلسي، الساعي لاستعادة اللقب الذي غاب عنه الموسم الماضي، إلى 55 نقطة في الصدارة، بفارق ثماني نقاط أمام أقرب ملاحقيه آرسنال، فيما توقف رصيد هال عند 16 نقطة في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).

واحتفل النجم الإسباني (البرازيلي الأصل) دييغو كوستا بمباراته المئوية مع الفريق “الأزرق” في مختلف المسابقات، بعدما افتتح التسجيل لتشيلسي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول.

ورفع كوستا، الذي تحدثت تقارير إخبارية عن رحيله عن تشيلسي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، رصيده التهديفي في المسابقة إلى 16 هدفاً هذا الموسم، ليتقاسم صدارة هدافي البطولة مع نجم آرسنال، التشيلي أليكسيس سانشيز.

وواصل تشيلسي سيطرته على مجريات الأمور في الشوط الثاني، ليضيف غاري كاهيل الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 81 عبر ضربة رأس رائعة. ( DPA )

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