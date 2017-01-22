المغني السوري العالمي عمر سليمان ضيفاً على واحدة من أشهر القنوات التلفزيونية الفرنسية ( فيديو )

\u0627\u0644\u0645\u063a\u0646\u064a \u0627\u0644\u0633\u0648\u0631\u064a \u0627\u0644\u0639\u0627\u0644\u0645\u064a \u0639\u0645\u0631 \u0633\u0644\u064a\u0645\u0627\u0646 \u0636\u064a\u0641\u0627\u064b \u0639\u0644\u0649 \u0648\u0627\u062d\u062f\u0629 \u0645\u0646 \u0623\u0634\u0647\u0631 \u0627\u0644\u0642\u0646\u0648\u0627\u062a \u0627\u0644\u062a\u0644\u0641\u0632\u064a\u0648\u0646\u064a\u0629 \u0627\u0644\u0641\u0631\u0646\u0633\u064a\u0629(\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648)\r\n
نور
سمعت بهذا (المطرب) منذ وقت طويل جدا ولم اسمعه مرة واحدة ولكن عندما قرأت هذا الخبر عنه قلت حان الوقت ان اسمع هذا الرجل وكيف يغني وكيف حصل على هذه الشهرة وليتني ما فعلت لكنت احتفظت ولو بصورة جزئية وصغيرة جدا بشيء من التقدير لمواهبه التي لم اطلع عليها
ومع ذلك افادتني التجربة كثيرا فقد اكتشفت مع وجود مطرب كهذا ومحبين له كيف يمكن لاولئك الشبيحة والنبيحة ان يهتفوا ويصفقوا لبشار الاسد