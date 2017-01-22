الهند تتعاقد مع شاب عمره 14 عاماً لتصنيع ” درون ” مضاد للألغام

وقعت الحكومة الهندية عقدا مع شاب هندي يبلغ من العمر 14 عاما لإنتاج طائرات دون طيار تجارية مضادة للألغام الأرضية.

وقال “الشاب المعجزة” هارشواردهان زالا، الطالب في الصف العاشر في ولاية جوجارات الواقعة غرب الهند، إنه استوحى الفكرة بعد علمه أن العديد من ضحايا الجيش يسقطون صرعى بسبب الألغام الأرضية.

وقام زالا بعرض تفاصيل الاختراع الجديد خلال مؤتمر جوجارات التجاري الذي تمتد فعالياته في الفترة بين 10 و17 يناير/كانون الثاني من هذا العام، كما وقع عقدا مع حكومة ولاية جوجارات للعمل في قسم العلوم والتكنولوجيا، وذلك من أجل مساعدته على تصميم الطائرة دون طيار بتكلفة تقدر بنحو 733 ألف دولار.

وبدأ زالا بتطوير النموذج الأولي للطائرة دون طيار في عام 2016، حيث كلفه الأمر حوالي 7500 دولار لصنع الطائرة، كما موّلت الحكومة هذا العمل جزئيا.

وأوضح الصبي الهندي أن الطائرة دون طيار جُهزت بالأشعة تحت الحمراء والمتر الحراري وأجهزة الاستشعار RGB ، بالإضافة إلى كاميرا قياس 21 ميغا بكسل يمكنها التقاط صور عالية الدقة.

وأضاف زالا قائلا: “يمكن للطائرة دون طيار حمل قنبلة وزنها 50 غراما من أجل تدمير الألغام الأرضية”. وطور زالا في بادئ الأمر روبوتاً للكشف عن الألغام الأرضية وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم ، ولكنه أدرك أن الوزن الثقيل لهذا الروبوت سيؤدي إلى انفجار الألغام وتدمير الروبوت، لذا قرر تطوير طائرة دون طيار قادرة على كشف الألغام دون أن يلحق بها أي إصابات.

وتأمل حكومة ولاية جوجارات إنتاج هذه الطائرات دون طيار المضادة للألغام الأرضية، لغرض الاستخدام التجاري.

ويعتقد زالا ذو الـ 14 عاما أن طائراته دون طيار ستكون أرخص من تلك المستخدمة من قبل الجيش. وقال موضحا: “لقد كلفني النموذج النهائي حوالي 4.6 آلاف دولار، وقد يتطلب تطويره تكلفة إضافية ولكنه يبقى أرخص من النظم الحالية المستخدمة في الجيش”.

وأكد زالا إنشاءه لشركته الخاصة “Aerobatics 7” حيث أطلق على نفسه لقب “مطور الروبوتات وصانع الطائرات دون طيار والمبرمج”.

جدير بالذكر أن والد زالا يعمل محاسبا وأمه ربة منزل، وفقا لوسائل الأعلام الهندية.

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