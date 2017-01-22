امرأة صينية تسقط في نافورة و هي منشغلة بهاتفها

لا تزال الهواتف المحمولة تحصد المزيد من الضحايا، وآخرهم هذه المرأة، التي سقطت في نافورة مياه داخل مجمع تجاري، وهي منشغلة بكتابة الرسائل على هاتفها المحمول.

وفي مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي في الصين على نحو واسع، وتم تصويره من داخل أحد المجمعات التجارية في العاصمة بكين، تظهر امرأة وهي تتجه إلى نافورة المياه مباشرة، دون أن تنتبه لوجودها، وقد انصب تركيزها على شاشة الهاتف.

وما هي إلا لحظات، حتى وصلت المرأة التي لم يتم الكشف عن اسمها إلى حافة البحيرة الصغيرة، لتتعثر وتفقد توازنها وتسقط مباشرة في الماء، بحسب ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية عن صحيفة ذا صن البريطانية.

وتمكنت المرأة من النهوض مجدداً على قدميها، وراحت تلملم أغراضها، وقد ابتلت بالماء من رأسها حتى أخمص قدميها، وعلى الرغم من أنها لم تصب بأذى، إلا أنها كانت في موقف لا تحسد عليه أبداً، بعد أن سقطت بهذه الطريقة المحرجة، وابتلت كامل ثيابها.

وأثار الفيديو موجة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق الكثيرون على أن المرأة تستحق العقاب الذي نالته، على غفلتها عن الطريق الذي تمشي فيه، خاصة وأن النتائج كان يمكن أن تكون أسوأ من ذلك بكثير، فيما لو وقعت الحادثة على طريق مزدحم بالسيارات على سبيل المثال.

عكس السير