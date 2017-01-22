ايفرا على ” قائمة المغادرين ” في يوفنتوس

اعلن #ماسيميليانو_اليغري مدرب #يوفنتوس حامل لقب الدوري الايطالي لكرة القدم ان ظهيره الايسر الفرنسي المخضرم باتريس ايفرا على “قائمة المغادرين”.

وقال اليغري في مؤتمر صحافي: “باتريس يعيش اللحظة بهدوء. هو لاعب على قائمة المغادرين يبحث عن افضل حل لمستقبله”.

وتابع: “يتدرب جيدا، وسنرى ماذا سيحصل”.

وللمباراة الرابعة على التوالي، لم يستدع ايفرا الى تشكيلة السيدة العجوز التي تواجه لاتسيو روما اليوم الاحد في الدوري المحلي.

ووصل ايفرا (35 عاما و81 مباراة دولية) عام 2014 الى يوفنتوس.

وكان اساسيا حتى الموسم الماضي، لكنه لم يخض سوى 6 مباريات هذا الموسم في “سيري أ”.

لكن في دوري ابطال اوروبا، بقي الخيار الاول لاليغري، وخاض المباريات الست في دور المجوعات.

وتكهنت الصحف الايطالية بامكانية انتقاله الى كريستال بالاس الانكليزي، فالنسيا الاسباني، شالكه الالماني او مانشستر يونايتد الانكليزي فريقه السابق، فيما ذكرت “ليكيب” الفرنسية السبت امكانية انضمامه الى ليون. ( AFP )

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