بالفيديو .. بريطاني يبتلع ” سمكة ” و هي على قيد الحياة

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل ظهر في مقطع فيديو وهو يبتلع #سمكة زينة وهي على قيد الحياة ، ووجهت إليه تهمة التعامل بقسوة مع الحيوانات.

وظهر دانيال تشاليس (24 عاماً) في مقطع فيديو نشر على فيس بوك، وهو يبتلع سمكة زينة وهي على قيد الحياة، بينما قامت صديقته تشيريل بتصويره وهو يقوم بهذا التحدي المثير للاشمئزاز.

وبعد نشرهما مقطع الفيديو على فيس بوك، قامت الشرطة بإلقاء القبض عليهما ووجهت إليهما تهمة التعامل بقسوة مع الحيوانات وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وأنكر المتهمان التهمة الموكلة إليهما، وقالا بأنهما كانا يعتقدان بأن السمكة كانت ميتة.

وتم تصوير مقطع الفيديو في مكتبٍ بمنطقة بيغنتون، ديفون في الثامن عشر من مارس (آذار) من العام المنصرم، وبعد نشره على فيس بوك تسبب بموجة غضب كبيرة بين المتابعين.

وبعد خضوعهما للمحاكمة، أدانت محكمة بليموث كلاً من دانيال وتشيريل، وحكمت عليهما بالسجن مع إيقاف التنفيذ، بحسب صحيفة ديلي ريكورد البريطانية.

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