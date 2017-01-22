بالفيديو .. سيرجيو راموس يبصق على أسباس مهاجم سلتا

بات #سيرجيو_راموس قائد ومدافع #ريال_مدريد، مهددا بالإيقاف، بسبب تورطه في لقطة غير رياضية مع إياغو أسباس مهاجم سلتا فيغو، خلال مباراة التي خسرها الفريق الملكي 2-1 في ذهاب الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك اسبانيا.

وتأتي خسارة ريال مدريد بعد أربعة أيام فقط على سقوطه امام اشبيلية 1-2 في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الاسباني على يد اشبيلية 1-2.

وذكرت صحيفة “موندو ديبوريتفو” الإسبانية أن راموس قام بتصرف غير أخلاقي مع مهاجم سلتا فيغو الشاب إياغو أسباس الذي سجل الهدف الأول لفريقه وصنع الهدف الثاني في المباراة.

ونشرت الصحيفة الكاتلونية مقطع فيديو يظهر مدافع ريال مدريد وهو يبصق على اللاعب إياغو أسباس خلال المباراة التي شهدت العديد من التدخلات الخشنة بين راموس وأسباس.

وأكدت الصحيفة وفق ما ذكرت صحيفة إيلاف ، أن راموس كان متعمدا في بصقه على أسباس حيث كان ينظر إليه وعندما وصل أسباس قُرب راموس قام الأخير بالبصق عليه.

ومن المنتظر أن يفرض الاتحاد الإسباني لكرة القدم عقوبة مغلظة على راموس بسبب الواقعة التي لم تكن الأولى، حيث سبق له أن بصق على مهاجم أتلتيكو مدريد السابق دييغو كوستا.

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