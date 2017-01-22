بالفيديو .. شبح يثير الرعب بين نزلاء فندق بريطاني

أظهر تسجيل مصور نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، اللحظات المرعبة التي مر بها رواد أحد الفنادق في مدينة ويلتشاير البريطانية، بعدما ظهر #شبح داخل مصباح خاص بالشموع.

بينما كانت سيلينا رايت (45 عاماً) وأصدقاؤها يجلسون في مطعم فندق أنروباس، فوجئوا بباب أحد المصابيح الخاصة بالشموع يفتح لوحده دون أن يمسه أحد.

ويظهر مقطع الفيديو، سلينا وصديقتها كارين بيسنات وهما تتجاذبان أطراف الحديث قبل أن تنظرا إلى المصباح الذي أضاء فجأة وفُتح بابه تلقائياً.

وقالت سلينا معلقة على الحادث وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية : “سمعنا صوتاً قوياً صدر من المصباح، وعندما فتح باب المصباح هرعنا لنتفصح ما حدث. شعرنا بالدهشة وبدأنا نتساءل عن هذه الظاهرة فيما بيننا”.

وأضافت سلينا “نشرنا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للحصول على المزيد من المعلومات من أشخاص مختصين، ولكننا لم نحصل على تفسير منطقي من أحد”.

ويذكر بأن فندق أونروباس الذي يعود تاريخه إلى القرن السابع عشر، دارت حوله شائعات بوجود أرواح تسكنه وخاصة بأنه يحتوي على العديد من الأنفاق تحته، وفق ما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.

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