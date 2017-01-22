بالوتيلي مستاء من عنصرية جماهير باستيا و صمت المسؤولين

اعرب اللاعب الإيطالي #ماريو_بالوتيلي، مهاجم نادي #نيس الفرنسي، عن استيائه من التصرفات العنصرية التي تعرض لها من جماهير نادي باستيا، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، لحساب الجولة الـ21 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، مستغرباً أيضاً صمت الجهات المسؤولة تجاه ذلك السلوك العنصري.

وكتب بالوتيلي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وفق ما نقلت صحيفة إيلاف : ” النتيجة أمام باستيا كانت عادلة، وسنعمل بشكل أكبر ونحاول تحقيق هدفنا، والحكم كان جيد أيضاً.

وتابع: “لدي سؤال للشعب الفرنسي، هل من العادي أن يقوم مشجعي باستيا بالسخرية كالقرود (العنصرية ضد أصحاب البشرة السوداء) طوال المباراة، ولم يخرج أي شخص من اللجان الانضباطية للتعليق على الأمر؟”.

وأضاف: “هل العنصرية مشروعة في فرنسا؟ أو لباستيا فقط”.

وأتم: “كرة القدم هي لعبة خيالية، ومشجعو باستيا يجعلوها مروّعة، إنه عار حقيقي”.​

يُشار أنّ المباراة قد انتهت بنتيجة التعادل بهدف لمثله، ما سمح لنيس الإنفراد مؤقتاً بصدارة ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم ،برصيد 46 نقطة، بفارق نقطة واحدة فقط عن شريكه السابق، موناكو الذي يستقبل اليوم الأحد نادي لوريون.

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