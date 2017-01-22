بلجيكا تكشف عن أعداد اللاجئين و المهاجرين المرحلين في 2016

كشفت بلجيكا عن أعداد اللاجئين والمهاجرين الذين أعادتهم إلى بلادهم في 2016.

وقالت صحيفة “هيت لاتستا نيوز” البلجيكية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن بلجيكا أعادت 10907 لاجئين ومهاجرين مرفوضين إلى بلادهم، العام الماضي.

وهذا العدد هو أكبر بنسبة 8% عن العدد الكلي لعام 2015.

ونقلت الصحيفة عن وزير الهجرة واللجوء “تيو فرانكن” قوله، إن العدد الذي كان من المفترض ترحيله هو 11500، لكن الهجوم الذي استهدف مطار “زافنتيم” في آذار الماضي، تسبب بإلغاء بعض الرحلات.

وتضمنت هذه الأرقام كل من تمت إعادتهم إلى بلدانهم قسراً أو طواعية، إلى جانب من يملكون بصمة في دولة أوروبية أخرى (اتفاقية دبلن).

وفي تفاصيل الأرقام، فقد أعيد 3080 شخصاً إلى بلدهم الأم في 2016، و1138 شخصاً إلى بلدان اللجوء الأولى وفق دبلن، و4667 شخصاً عادوا طواعية إلى بلدانهم.

كما تم ترحيل 155 “لاجئ / مهاجر مجرم”، على حد تعبير الصحيفة، من السجون إلى بلدانهم الأصلية، وتم أيضاً ترحيل 2001 “مجرم” في رحلات جوية خاصة.

عكس السير