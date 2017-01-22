ترامب : الصحافيون هم من بين الأشخاص الأقل نزاهة في العالم !

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعاملين في وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) اثناء زيارته مقرها السبت انه “يدعمهم” بكل قوة، وذلك في محاولة منه لتخفيف وقع تصريحات انتقد فيها الوكالة.

وقال ترامب خلال زيارة المقر الواقع قرب واشنطن “انا معكم تماما (…) احبكم واحترمكم”، الا انه وجه انتقادات لاذعة الى صحافيين “غير نزيهين”.

وأضاف “ليس هناك من أحد متعلق إلى هذه الدرجة بمجتمع الاستخبارات والسي اي ايه مثل دونالد ترامب”.

وتابع الرئيس الأمريكي غداة تنصيبه “نحن على الموجة نفسها، وسنقوم بأشياء مذهلة”، متحدثا خصوصا عن محاربة تنظيم الدولة الاسلامية.

وقال “نحن لم نستخدم الإمكانات الحقيقية التي نمتلكها. علينا التخلص من تنظيم الدولة الاسلامية، فلا خيار امامنا”.

ومتحدثا عن “الحرب” التي يشنها ضد وسائل الاعلام، اعتبر الرئيس الخامس والاربعين للولايات المتحدة ان الصحافيين هم من بين “الاشخاص الاكثر قلة للنزاهة في العالم”.

ولم يوافق الكونغرس حتى الان على تعيين مايك بومبيو الذي اختاره ترامب لادارة السي آي ايه.

وبومبيو (52 عاما) نائب جمهوري من الصقور يعتبر خصما شرسا لايران وكان مناهضا لادارة باراك أوباما.

وقبل اسبوع، نصح مدير الوكالة المنتهية ولايته جون برينان الرئيس الجديد بـ”الانضباط” حفاظا على امن الولايات المتحدة.

وقال “على ترامب ان يفهم ان التحديات تتجاوز شخصه، الامر يتعلق بالولايات المتحدة والامن القومي”.

ومن جانب آخر، انتقد الرئيس الامريكي الجديد بشدة وسائل الإعلام غداة أدائه اليمين، متهما اياها بالكذب بشأن العدد التقديري للأشخاص الذين حضروا حفل تنصيبه.

وقال ترامب خلال زيارته مقر وكالة الاستخبارات المركزية “بصراحة، بدا أن هناك مليون ونصف مليون نسمة، وصلت (الحشود) حتى نصب واشنطن”.

واضاف “اشاهد هذه القناة التلفزيونية وهي كانت تظهر (مساحات) فارغة وتتحدث عن 250 الف شخص. هذه كذبة”.

ومتحدثا عن “الحرب” التي يشنها ضد وسائل الاعلام، اعتبر الرئيس الخامس والاربعين للولايات المتحدة ان الصحافيين هم من بين “الاشخاص الاكثر قلة للنزاهة في العالم”.

وفي العادة لا توفر الشرطة الأمريكية أي أرقام خلال التظاهرات، لكن صورا جوية بثتها الجمعة قنوات تلفزيونية أمريكية اظهرت أن الحشود لم تصل حتى نصب واشنطن وان العدد كان بوضوح اقل من مليون ونصف مليون شخص.

وكان عدد المحتشدين اقل من عدد الذين اجتمعوا في المكان نفسه خلال أداء الرئيس السابق باراك اوباما اليمين مرتين عامي 2009 و2013.

ووجه شون سبايسر المتحدث باسم ترامب انتقادا شديدا للصحافيين، منددا بمحاولات “مخجلة” للتقليل من النجاح الشعبي الذي حققه حفل تنصيب الرئيس الجديد.

وقال “لقد كان هذا أكبر حشد على الاطلاق خلال حفل تنصيب، نقطة على السطر”، دون أن يقدم أدلة ملموسة تدعم مزاعمه.

واضاف “الأمريكيون يستحقون ما هو أفضل (…) ودونالد ترامب سيتحدث مباشرة إليهم”، رافضا الإجابة عن أي من أسئلة الصحافيين الموجودين. (AFP)

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