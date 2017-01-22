ترامب يعين صهره مستشاراً له لشؤون الشرق الأوسط و إسرائيل

أعطت وزارة العدل الأمريكية الضوء الأخضر لإمكانية تعيين جاريد كوشنر صهر الرئيس الجديد دونالد ترامب كأحد كبار مستشاريه.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز″ أن الخبراء القانونيين بالوزارة قرروا عدم تعارض مثل هذه الخطوة مع القوانين الفيدرالية التي تحظر تولي الوظائف عبر محاباة الأقارب.

استندت الصحيفة في ذلك إلى تقرير تقصي نشر السبت بعد يوم واحد من تولي ترامب مهام الرئاسة.

وبرر محامو الإدارة الأمريكية ذلك بأن اللوائح التي تحظر تنصيب الرئيس أيا من أقاربه في الوظائف القيادية لا تنطبق على وظائف البيت الأبيض، مشيرين إلى أن الوظيفة التي سيتولاها كوشنر فنية وليست تابعة “للسلطة التنفيذية”.

كوشنر (35 عاما) متزوج من ابنة ترامب إيفانكا ويعتبر أكثر المقربين منه.

يعتزم ترامب تعيين صهره مستشارا له لشؤون الشرق الأوسط وإسرائيل. (DPA)

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