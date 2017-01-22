تيفيز يكشف سر ارتباط ميسي بنادي برشلونة

يرى اللاعب الأرجنتيني المخضرم #كارلوس_تيفيز، أنّ مواطنه ليونيل ميسي، لن يلعب في مكان آخر غير فريقه الحالي برشلونة الإسباني، مشيراً في نفس الوقت إلى أن نجم النادي الكاتالوني مطالب بالسير وفقا لما يمليه عليه قلبه.

وقال تيفيز، خلال مؤتمر صحفي لتقديمه في نادي #شنغهاي_شينهوا الصيني: “أعتقد أن هناك شيئاً خاصاً يربط ميسي ببرشلونة وهو أنه ولد هناك، برشلونة ناديه وداره. اعتقد أن قضية تجديد عقده مع برشلونة أمر يتحدد بناء على ما يمليه عليه قلبه”.

ويعتقد تيفيز، البالغ من العمر 32 عاماً، أنّه”من الصعب للغاية أن يرحل ميسي عن برشلونة”.

وينتهي العقد الحالي لميسي مع برشلونة في يونيو 2018، لكنّه لم يجدّده بعد، بخلاف العديد من نجوم “البرسا” على غرار البرازيلي نيمار و الأوروغوياني لويس سواريز والإسباني بوسكيش، اللذين مددوا عقودهم في النصف الثاني من العام الماضي.

وقد أدى هذا التأخر في تجديد عقد ميسي إلى الكثير من التكهنات والتأويلات حول المستقبل الرياضي ل”البرغوت” الأرجنتيني، حيث ربطته بعض التقارير بإمكانية الرحيل نحو نادٍ آخر، كمانشستر سيتي الإنكليزي و باريس سان جيرمان الفرنسي.

عكس السير