خبراء يحذرون : الشحن المتواصل يضر بطارية الهواتف الذكية

نصحت الهيئة الفنية الألمانية لمراقبة الجودة، بعدم توصيل شاحن الهاتف الذكي بالمقبس الكهربائي باستمرار، للحفاظ على حالة الشحن الكاملة للبطارية.

وأوضحت الهيئة الألمانية أنه كلما قل عدد شحن البطارية، زاد عمرها الافتراضي، كما أوصت الهيئة الألمانية بعدم تعريض الهاتف ومن ثم البطارية للتقلبات الكبيرة في درجات الحرارة، حيث يؤثر ذلك على كفاءة البطارية وعمرها الافتراضي.

وأشار الخبراء إلى أن بطارية ليثيوم أيون الموجودة في الهواتف الذكية تصل إلى أقصى عمر افتراضي لها في درجة حرارة تشغيل ما بين 20 و 40 درجة مئوية.

ونصحت الهيئة الألمانية بعدم شحن الهواتف الذكية في ظل الأجواء التي تسود فيها درجات حرارة أعلى من 40 مئوية أو أقل من الصفر المئوي، لأن ذلك قد يؤدي إلى تقادم البطارية بشكل مبكر أو يعرضها لأضرار. ( DPA )

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