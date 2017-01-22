رئيس حكومة بشار الأسد : لم يدخل إلى خزينة سوريا و لا ليرة من الدول الصديقة

قال عماد خميس، رئيس حكومة بشار الأسد، إن “قيمة الخسائر التي لحقت بالبنى التحتية نتيجة أعمال التخريب الإرهابية خلال الشهرين الماضيين” بلغت نحو مليارين و20 مليون دولار. و

أكد خميس أن “الحرب التي تتعرض لها سوريا استهدفت القطاع الاقتصادي بكافة مكوناته وخصوصا الصناعة والطاقة والزراعة”.

وأشار خميس إلى أن سوريا وبعدما كان إنتاجها اليومي من النفط يبلغ 380 ألف برميل، أصبحت تستورد المشتقات النفطية بقيمة 3 مليارات دولار سنوياً.

وزعم خميس، بحسب ما نقلت عنه وكالة سبوتنيك الروسية أنه “لم يدخل إلى خزينة سوريا ولا ليرة من الدول الصديقة بل يتم الإنفاق من الاحتياطي ويجب تعزيز هذه القوة من خلال التكامل في العمل بين الحكومة والقطاع الخاص”.

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